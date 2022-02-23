Британия считает "весьма вероятным" полномасштабное вторжение в Украину и нападение на Киев. Однако Лондон пока не располагает доказательствами тому, что Россия направляет войска на Донбасс.

Об этом в эфире телеканала Sky News заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Трасс заявила, что "весьма вероятно", что российский президент Владимир Путин "выполнит свой план полномасштабного вторжения". Она также сказала, что также "весьма вероятно", что в планы входит нападение на столицу Украины Киев.

По словам Трасс, Лондон пока не располагает доказательствами тому, что Россия направляет войска на Донбасс.

"Мы слышали от самого президента России Владимира Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит", - заявила британский министр.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР", который в том числе предусматривает совместную оборону. После этого Украина заявила о рассмотрении возможности разрыва дипломатических отношений с Россией.

"Страна" в обновляемом материале следит за событиями вокруг Донбасса.

Ранее "Страна" писала о заявлении президента РФ Путина о том, что он не говорил о немедленном вхождении российских войск на Донбасс.

О том, что говорит Зе и Запад после признания "ЛДНР", - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".