Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусом. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

В Букингемском дворце говорят, что у королевы легкие симптомы простуды, но рассчитывает продолжить исполнять свои обязанности в Виндзоре на следующей неделе.

"Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям", - сообщили в Букингемском дворце.

Известно, что накануне она контактировала со своим старшим сыном и наследником, принцем Уэльским. У него положительный результат подтвердился неделю назад.

Напомним, недавно британская королева Елизавета II провела аудиенцию в Виндзорском замке с бывшим начальником секретариата минобороны контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом, а также занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом. Во время беседы с военными она призналась, что не может двигаться.

В начале февраля "Страна" рассказывала, что британская королева отметила платиновый юбилей - 70-летие со дня восшествия на престол. Торжества по этому поводу начались 5 февраля церемонией разрезания торта в кругу пенсионеров.