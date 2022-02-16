Британская королева Елизавета II провела аудиенцию в Виндзорском замке с бывшим начальником секретариата минобороны контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом, а также занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом. Во время беседы с военными она призналась, что не может двигаться.

Видеозапись диалога опубликовали Ютуб-каналы британских крупных изданий.

На видео 95-летняя монарх с улыбкой говорит вошедшим мужчинам: "Я здесь".

"Я думаю... На мой взгляд, вы оставались там целую вечность. Доброе утро", - поприветствовала королева вошедших.

В ответ один из них поинтересовался, как она себя чувствует.

"Ну, как видите, я не могу двигаться", - ответила Елизавета II, опираясь на трость и указывая на свою левую ногу.

Однако потом она пожала военным руки и во время дальнейшей беседы переминалась с ноги на ногу, держа палку навесу.

Британские газеты сообщили, что никаких травм у королевы нет, чувствует она себя отлично. Вероятно, она просто ощутила скованность, предположили журналисты.

В начале февраля "Страна" рассказывала, что британская королева отметила платиновый юбилей - 70-летие со дня восшествия на престол. Торжества по этому поводу начались 5 февраля церемонией разрезания торта в кругу пенсионеров.

Также мы сообщали, что трижды вакцинированный сын королевы принц Чарльз заразился коронавирусом - причем уже второй раз.