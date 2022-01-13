Федеральный судья в Нью-Йорке не пошел навстречу сыну королевы Великобритании принцу Эндрю и не принял его ходатайство по поводу отклонения иска, который подала Вирджиния Джуффре. Она в своем заявлении утверждает, что ее еще несовершеннолетней продали королевской семье в целях сексуальной эксплуатации.

Об этом пишет CNN.

По словам Джуффре, уже покойный финансист Джеффри Эпштейн продал ее и вынудил заниматься сексом с его друзьями, среди которых был принц Эндрю. На тот момент ей было 17 лет.

Женщина утверждает, что принц Эндрю изнасиловал ее на острове Эпштейна на Виргинских островах Соединенных Штатов, в своем особняке на Манхэттене и в лондонском доме его бывшей подруги Гислен Максвелл.

Судья в постановлении написал, что "жалоба госпожи Джуффре не является ни "неразборчивой", ни "расплывчатой", ни "двузначной". Тем самым судья подтвердил свою готовность рассмотреть ее иск.

В свою очередь принц Эндрю обвинения отверг. Однако, в связи с таким решением судьи, он может предстать перед судом в период с сентября по декабрь текущего года, если до 14 июля не ответит на вопросы по делу под присягой.

Напомним, 37-летняя Вирджиния Робертс Джуффре из США подала в суд на герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Британии Елизаветы II еще в августе прошлого года. Вирджиния обвиняет 61-летнего принца в том, что он причинил ей моральный и физический ущерб. Она требует компенсации.

Позже Вирджиния потребовала доказательств, что принц Эндрю имеет патологию, вследствие которой не может потеть. Джуффре в своих показаниях указала, что Эндрю "обливался потом", когда они танцевали в ночном клубе Tramp в Лондоне. На ее слова принц заявил, что это невозможно, поскольку у него заболевание, из-за которого он физически не может потеть.