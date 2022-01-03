Французский аспирант Николас Имберт накануне Нового года выдвинул обвинения сексуального характера в адрес киевского священника.

25-летний юноша, прилетевший в Украину, заявил, что стал жертвой изнасилования.

На своей странице в Facebook он написал, что развратные действия в отношении него якобы совершил священнослужитель УПЦ, архимандрит Ахила Шахтарин, у которого дома он ночевал на прошлой неделе.

Как бы в подтверждение своих слов француз выложил переписку со священником, которая, впрочем, его обвинения не подтверждает, а опровергает. Из нее следует, что он сам внезапно попытался лечь в постель к священнику, что похоже на явную провокацию. Об изнасиловании в переписке речи и вовсе не идет.

Сам священник в комментарии "Стране" назвал обвинения Имберта абсолютной ложью с целью дискредитации УПЦ.

Детали истории рассказывает "Страна".

"Я пережил травматическое насилие"

Николас Имберт прилетел в Украину, как он сам утверждает, ради курса лекций на церковную тематику в одном из столичных вузов. В течение последних нескольких лет французский аспирант активно интересуется религиозной ситуацией на постсоветском пространстве, и даже продает в интернете подкасты (по 13 евро в месяц) на эту тему.

В своих лекциях он в целом выступает против РПЦ и УПЦ, обсуждая "связь Путина и Патриарха Кирилла".

Более года назад французский студент связался на своей странице в Facebook с Ахилой Шахтариным, духовником женского старообрядческого монастыря в честь иконы Богородицы "Киево-Братская" и общался со священником на интересующую его религиозную тематику.

Во время своей поездки в Киев в декабре прошлого года француз захотел познакомиться со священником лично.

Эта встреча и обернулась скандалом. Имберт заявил, что в ночь на 28 декабря он якобы стал жертвой насилия со стороны священника.

Исходя из слов француза, 27 декабря он простудился и у него поднялась температура. Он отужинал у Ахилы Шахтарина. Во время ужина, якобы, священник "принуждал его много пить". Как утверждает Имберт, у него началась лихорадка. Он надеялся уснуть, но служитель культа воспользовался его беспомощным состоянием.

В подтверждение своих слов Имберт даже опубликовал переписку со священником.

Правда из этой переписки следует, что француз сам ночью пришел в спальню священника и лег к нему в постель. Чему сам архимандрит крайне удивился. Ни о каком изнасиловании в переписке и речи не идет.

После этого Имберт заявил, что у него подтвердился короновирус, из-за чего он был вынужден остаться в Украине на 10 дней, и даже объявил сбор пожертвований среди подписчиков.

Но в итоге, не дожидаясь окончания изоляции (если, конечно, он на самом деле заболел коронавирусом), аспирант отправился во Францию, откуда заявил, что написал заявление в полицию и посольство по факту изнасилования. О своей истории Имберт также сообщил в группе на Facebook украинской диаспоры в США. Правда, там он не нашел поддержки и понимания.

В целом подписчики Имберта отнеслись к рассказанной им истории с большим недоверием, а многие подняли его на смех, что француза сильно возмутило.

Однако вскоре тему заметили украинские СМИ, многие из которых подали эти мутные обвинения как чуть ли не доказанный факт.

После чего скандал начал быстро раскручиваться.

"Провокация против УПЦ"

Сам Ахила Шахтарин в разговоре со "Страной" обвинил Николаса Имберта во лжи.

"Утверждаю, что заявление Имберта об изнасиловании, это клевета, - завил нам священник. - Я познакомился с ним около года назад в facebook. Изначально он должен был приехать еще шесть месяцев назад. Имберт изъявил желание, как он мне сказал, изучать церковные порядки и обычаи Древней Руси. Но якобы из-за болезни девушки он отменил тогда поездку. На этом наше общении прекратилось.

Спустя полгода, 27 декабря он неожиданно мне написал сообщение следующего характера: "я прилетел в Киев, можем встретиться". Я еще очень удивился, так как предварительно он ничего мне не сообщал.

Мы с ним договорились о встрече. Приехали ко мне домой, где моя мама нас накормила обедом. После этого мы пошли в монастырь, где провели ему экскурсию.

На что я сразу обратил внимание, что Имберт вообще не задавал вопросов про церковные обычаи, он явно приехал не за этим. Он только сказал, что сейчас пишет работу по поводу раскола в современном украинском православии.

В церковном монастыре мы делаем настойки. В рамках экскурсии мы предложили ему продегустировать эти настойки. Их было около пяти видов. Каждой мы выпили по 30 грамм.

После этого он изъявил желание остаться у меня, сославшись на недостаток времени и желанием пообщаться. Якобы он в Украине всего на несколько дней.

Я живу с мамой, она не сильно обрадовалась нашему гостю, мол незапланированно все получилось. После того как мы приехали ко мне домой Имберт сказал, что устал и хочет спать. Я постелил ему в гостиной, а сам пошел в свою комнату на второй этаж. Спустя какое-то время Имберт поднялся ко мне с одеялом в руках и попытался лечь возле меня (повторимся - это совпадает с информацией из переписки, которую опубликовал сам француз - Ред.). Мне его поведение сразу показалось странным, я подумал, что он что-то принял. Оно сильно отличалось от поведения, что было ранее. Он сказал, что ему плохо, его трусит, ему холодно.

Но спустя всего несколько минут поведение Имберта резко меняется, с ним уже все хорошо, и он хочет ехать к себе на арендованную квартиру. Якобы ему там будет теплее. После того как он уехал я еще несколько раз пытался ему позвонить, но Имберт не отвечал. После этого я увидел, что он обвинил меня в изнасиловании и опубликовал нашу переписку".

По словам священнослужителя, возможны несколько версий, почему Николас Имберт выдвинул такое обвинение в его адрес.

"Первая версия: чей-то заказ лично против меня. Но я не занимаю большую должность, чтобы по мне кто-то стал так предметно работать. Второе - возможно он хотел шантажировать меня. Но это тоже очень глупо - я простой священник, у меня обычный дом, даже машины нет. Поэтому, скорее всего, не я его интересую как личность, а есть цель нанести урон имиджу всей УПЦ. Его ночное поведение натолкнуло на мысль, что возможно готовилось что-то более серьезное, он хотел устроить более громкий скандал, но что-то в его планах пошло не так. Он же настаивал остаться на ночь, он пришел ко мне в спальню. И когда он ушел, у него не было никакой лихорадки. Почему он 28 декабря не пошел снимать побои или какие-то следы насилия, о котором он говорит? Зачем нужно было ждать несколько дней? Думаю, что это однозначно провокация с целью дискредитации УПЦ", - говорит "Стране" отец Ахилла.

Кто такой Николас Имберт

Как пишет блогер Александр Вознесенский, Имберт связан с Константинопольским патриархатом, который сейчас находится во враждебных отношениях с РПЦ и УПЦ.

Так, на своей странице в Linkedin Николас еще три месяца назад несколько раз подряд размещал у себя публикации другого француза - Антуана Аржаковского.

Аржаковский, как пишет Вознесенский, давний противник РПЦ и является при этом прихожанином Константинопольского патриархата, а на Украине является директором Института экуменических студий Украинского католического университета во Львове.

В 2017 году он сам попадал в церковный скандал, когда он организовал заявление священников из разных стран (часть из которых была из Константинопольского патриархата, а часть позднее присоединилась к ПЦУ) в которых они от имени УПЦ просили прощения у греко-католиков за ликвидацию их церкви в 1946 году. Хотя ни УПЦ, ни РПЦ на это никого не уполномочивала.

Не исключено, что и к раскрутке нынешней истории с якобы изнасилованием француза может быть причастен Аржаковский или же другие деятели из среды противников УПЦ.

Кроме того, "Страна" поговорила со знакомыми французского аспиранта. Они сказали, что у него наблюдаются проблемы с психикой, он "сидел" на таблетках и посещал врача.