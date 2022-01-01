С 2022 года контрацепцию для девушек в возрасте от 18 до 25 лет во Франции будет покрывать медицинское страхование. До этого бесплатные противозачаточные препараты могли получить только несовершеннолетние.

Об этом сообщает Минздрав Франции.

"С 1 января 2022 года система медицинского страхования покрывает расходы на контрацепцию и связанные с ней процедуры (ежегодную консультацию врача, биологические анализы)", - говорится в сообщении министерства здравоохранения.

До этого во Франции, как и в ряде других стран Европы: в Германии, Бельгии, Нидерландах и Норвегии, - контрацепция была бесплатной только для несовершеннолетних девушек. Однако с 2022 года французское правительство расширило программу на женщин до 25 лет включительно, которая направлена на предотвращение нежелательной беременности.

Результаты исследование показали, что молодые француженки часто отказываются от использования противозачаточных средств именно по финансовым причинам.

"В возрасте от 18 до 25 лет женщины очень уязвимы, поскольку они лишаются многих прав несовершеннолетних и очень неустойчивы в экономическом плане", - цитирует агентство AFP спикер французской группы защиты прав женщин En Avant Tous Луизу Делавье.

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