Скандальный священник из Православная церкви Украины, депутат Полтавского горсовета от партии Порошенко "Европейская солидарность" Александр Дедюхин обратился к своей пастве с призом беречься, ведь в зимнюю морозную погоду ему не комфортно отпевать людей на кладбище.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало", - написал Дедюхин.

Данный пост священник из ПЦУ сопроводил снимком в зимний день на фоне могил.

В комментариях к публикации другие священники ПЦУ выражают солидарность и жалуются на неудобство в захоронении людей зимой.

"Брат, еду с кладбища. Согласен, хоронить в такую погоду, это что-то!" - написал еще один священник.

Напомним, ранее священник ПЦУ Александр Дедюхин в своем посте в Facebook осудил женщин, которые делают аборт. Правда, потом священник отредактировал свой пост, убрав из него фразу "Как говорят старые люди, с@чка не захочет - кобель не вскочит".

Также "Страна" рассказывала о том, что Дедюхин в 2020 году задекларировал 30 тысяч гривен дохода. А в начале 2021года он получил от престарелых прихожанок своей церкви подарки в виде недвижимости на 1 500 000 гривен. Он пояснил, что квартиру и дом с землей двое прихожанок решили отписать церкви.