Американка Вирджиния Робертс-Джуффре, обвинившая герцога Йоркского и принца Эндрю в изнасиловании, потребовала доказательств, что тот имеет патологию, вследствие которой не может потеть.

Об этом сообщает CNN.

Джуффре утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17, американский финансист Джеффри Эпштейн продал ее и заставил заняться сексом с его друзьями, включая принца. При этом Эндрю знал, что она была несовершеннолетней. В своих показаниях женщина указала, что Эндрю "обливался потом", когда они танцевали в ночном клубе Tramp в Лондоне. На ее слова принц заявил, что это невозможно, поскольку у него заболевание, из-за которого он физически не может потеть.

"Я не помню, чтобы когда-либо встречал эту даму", - также сказал он о Джуффре. И добавил, что на вечеринку в еще одно заведение, пиццерию Pizza Express, где он якобы занимался сексом с Джуффре, брал свою старшую дочь (видимо, ее присутствие должно доказать невозможность секса).

30 декабря Джуффре подала судебный иск с запросом любых документов, подтверждающих неспособность принца Эндрю потеть. Также ее адвокаты потребовали предоставить документы, касающиеся всех, кого герцог встретил в ресторане Pizza Express в Уокинге, Англия и в ночном клубе Tramp.

Суд по делу назначен на 4 января. Ожидается, что адвокаты 61-летнего принца выступят за отклонение иска. Юристы Эндрю утверждают, что суд не обладает юрисдикцией в отношении этого дела. Адвокаты Джуффре заявили, что ходатайство "лишено каких-либо юридических или фактических оснований", и призвали суд отклонить его.

А судьи США постановили, что конфиденциальное мировое соглашение 2009 года между Эпштейном и Джуффре, в котором, возможно, также упоминается принц Эндрю, должно быть обнародовано на следующей неделе.

Вирджиния впервые обвинила члена королевской семьи в том, что в 2001 году он был в числе людей, с которыми ее заставляли заниматься сексом, в 2015 году. Фигурировавший в этом деле Джеффри Эпштейн был задержан в июле 2019 года.

Вирджиния описывала члена королевской семьи как растлителя и одного из участников секс-вечеринок Эпштейна.

10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым. По данным вскрытия, он совершил самоубийство.