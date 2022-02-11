Наследник британского престола принц Чарльз, который получил три укола вакцины от коронавируса за время пандемии, заразился во второй раз. Недавно 73-летний сын встречался с королевой Елизаветой II, которой 95 лет.

Об этом сообщает People, ссылаясь на источники во дворце.

Принц Чарльз недавно действительно встречался с королевой, но на данный момент у нее отсутствуют какие-либо симптомы. Несмотря на это, медики решили постоянно мониторить самочувствие Елизаветы II и периодически брать у нее тесты.

Когда Чарльз впервые заразился коронавирусом, это было в марте 2021 года, то тоже встречался с матерью, будучи уже переносчиком инфекции. Тогда, как известно, королеве вирус не передался.

Все запланированные мероприятия, в которых планировал принять участие 73-летний Чарльз, отменены. При этом его супруга Камилла продолжила запланированные мероприятия, посетив центр помощи людям, подвергшимся сексуальному насилию, в Лондоне.

Ранее мы писали, что 6 февраля, британская королева, 95-летняя Елизавета II отмечала платиновый юбилей - 70-летие со дня восшествия на престол. Она первая в истории из монархов страны, правивших так долго. Торжества по этому поводу начались уже 5 февраля церемонией разрезания торта в кругу пенсионеров.

Также мы писали, что Елизавета II отобрала все титулы у своего сына Эндрю после обвинений его в изнасиловании 20-летней давности.