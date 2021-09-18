Сын королевы Великобритании принц Уэльский рассказал, что его 99-летний отец, принц Филипп, за день до своей смерти в разговоре с сыном не смог удержаться от шутки.

Об этом сообщает Mirror.

Чарльз рассказал, что позвонил отцу, чтобы спросить его, что он хотел бы сделать, чтобы отпраздновать свой День рождения. Принцу Филиппу должно было исполниться 100 лет.

Принц Уэльский поделился, что его покойный отец, герцог Эдинбургский, до конца своей жизни любил шутить . Как объяснил Чарльз, он позвонил Филиппу, чтобы спросить его, что бы он хотел сделать для празднования своего 100-летнего юбилея. Принц Уэльский решил предложить вечеринку, хотя знал, что Филипп не согласится.

"Мы говорим о твоем дне рождения", — сказал Чарльз отцу.

В свою очередь принц Филипп с иронией ответил сыну: "Ну, я должен быть живым для этого, не так ли?".

Тогда Чарльз без особого удивления ответил: "Я знал, что ты это скажешь!".

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