Глава королевского дома Великобритании Елизавета II распорядилась начать приготовления к судебному иску против принца Гарри и Меган Маркл на фоне длительного конфликта.

Об этом передает британское издание The Sun.

При этом, по данным журналистов, Елизавета II всё еще надеется, что Гарри и Меган одумаются и прекратят конфликт.

"Юридическая команда также может связаться с издателями книги, чтобы запросить предварительное предупреждение о ее содержании и право на ответ. Есть опасения, что американская общественность поддается тому, что говорят Гарри и Меган", - сообщили в СМИ.

Тридцатишестилетний Гарри и 40-летняя Меган рассказали Опре Уинфри в начале этого года в интервью, что неназванная королевская особа выразила озабоченность по поводу цвета кожи их сына Арчи.

Обновленная глава их биографии, написанная Омидом Скоби на этой неделе, также обвиняет членов королевской семьи в том, что они "не признали" свою роль.

Переговоры Гарри со своим братом Уильямом и принцом Чарльзом просочились в этом году к американской телеведущей Гейл Кинг, подруге Гарри и Меган.

"Существует предел того, сколько они будут терпеть. Королеве и ее семье уже достаточно атак... Гарри и Меган узнают и поймут, что новые нападения недопустимы", - сообщил источник, уточнив, что сейчас юристы королевы проводят консультации с экспертами по обвинениям в клевете, а также в защите конфиденциальности.

В частности, адвокаты королевы планируют отправить предупреждение компании Penguin Random House, собравшейся опубликовать мемуары принца Гарри, которые он "пишет не как принц, которым родился, а как человек, которым стал".

Как сообщала "Страна", 4 июня 2021 у принца Гарри и его жены Меган родилась дочь - Лилибет Диана.

Также стало известно, что принц Чарльз не позволит двухлетнему сыну Меган и Гарри получить титул. О запланированной им реформе официально ничего не сообщалось. Однако предполагается, что после ее проведения только наследники престола и их ближайшие родственники будут получать титулы, финансовую поддержку и полицейскую защиту за счет государства.