Британская королева Елизавета II лишила всех титулов своего сына, принца Эндрю, герцога Йоркширского, который попал в скандал с изнасилованием 20-летней давности. Теперь ему придется столкнуть с судебным иском о сексуальном насилии, как частному лицу, передает Daily Mail.

Герцогу Йоркширскому больше не будет разрешено использовать приставку "Его Королевское Высочество" в любом качестве, что сигнализирует о попытке королевской семьи дистанцироваться от девятого в очереди на престол.

Предполагается, что для Эндрю особенно болезненным будет разрыв связи с военными, поскольку он является военным ветераном, служивщим пилотом вертолета в Королевском флоте во время Фолклендской войны.

Также в официальном заявлении Букингемского дворца говорится, что Эндрю лишается всех своих придворных обязанностей.

Напомним, 37-летняя Вирджиния Робертс Джуффре из США подала в суд на герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Британии Елизаветы II еще в августе прошлого года. Вирджиния обвиняет 61-летнего принца в том, что он причинил ей моральный и физический ущерб. Она требует компенсации.

Позже Вирджиния потребовала доказательств, что принц Эндрю имеет патологию, вследствие которой не может потеть. Джуффре в своих показаниях указала, что Эндрю "обливался потом", когда они танцевали в ночном клубе Tramp в Лондоне. На ее слова принц заявил, что это невозможно, поскольку у него заболевание, из-за которого он физически не может потеть.