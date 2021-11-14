Королева Великобритании Елизавета II не будет присутствовать на торжественной церемонии по случаю Дня поминовения. Она получила растяжение спины.

Об этом сообщило издание Wcax со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

По словам официальных лиц, Королева "с большим сожалением" приняла решение, что не сможет присутствовать на службе, и была "разочарована" этим.

"Как и в предыдущие годы, принц Уэльский возложит венок от имени Ее Величества. Другие члены королевской семьи будут присутствовать, как и планировалось", - говорится в заявлении.

День поминовения (День памяти павших - Ред.) - памятный день в Великобритании, который призван увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием страны. Его начали отмечать еще в 1919 году по распоряжению короля Георга V в Великобритании и странах Содружества.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 15 октября СМИ заметили, что Елизавета II впервые появилась на публике с тростью, побывав на службе во Вестминстерском аббатстве по случаю столетия Королевского Британского Легиона в сопровождении своей дочери принцессы Анны. До этого монаршую особу видели с тростью на церемониях только в 2003 и 2004 годах, после операции на колене.

Кроме того, мы писали о том, что Королева Великобритании в конце октября текущего года почти сутки провела на обследовании в частной клинике Лондона.