Королева Великобритании Елизавета II, которая недавно отказалась от премии "Старушка года", в обращении к участникам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) заявила, что никто не будет жить вечно. Однако, по ее словам, все участники мероприятия должны объединить усилия ради будущих поколений.

Об этом Елизавета II сказала в видеообращении к лидерам стран и правительств, которые собрались на климатическом саммите COP26.

Королева Великобритании заявила, что в ближайшее время у всего мира будет возможность присоединиться "к общей цели создания более безопасного, стабильного будущего для наших народов и нашей планеты, от которой мы зависим".

По словам Елизаветы II, она надеется, что главы мировых государств станут "выше сиюминутных политических вопросов" и проявят "истинную государственную мудрость".

"Многие надеются, что вы покинете эту конференцию как сообщество наций с настроем, желанием и планом реагирования на последствия изменения климата, с пониманием того, что время слов уже перешло ко времени действий. Конечно, не все из нас смогут воспользоваться плодами этих действий, никто из нас не будет жить вечно. Но мы это делаем не для нас, а для наших детей и детей наших детей, поэтому я желаю вам удачи в этом важном устремлении", - сказала Елизавета II.

Напомним, "Страна" писала о том, что королева Елизавета II решила отказаться от регулярного употребления алкоголя.

Также мы сообщали, что в конце октября королева Британии Елизавета II провела ночь в частной клинике имени Эдварда VII.