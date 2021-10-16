Королевские врачи рекомендуют, чтобы британский монарх Елизавета II отказалась от регулярного употребления спиртного. Это необходимо для того, чтобы она в добром здоровье встретила Платиновый юбилей (70-летие) правления в 2022 году. Об этом пишет Daily Telegraph.

Так, королева решила очень серьезно отнестись к рекомендациям врачей, в связи с чем полностью отказалась от спиртного. Теперь она отказалась от любимых коктейлей с Мартини и пьет только воду Malvern.

В то же время 95-летняя королева продолжит ездить по стране и участвовать в мероприятиях, соответствующих графику.

По информации журналистов, Елизавета II любила выпить во время ланча коктейль джина с дюбонне, а перед ужином – джин с Мартини.

Кроме того, королева могла выпить несколько бокалов рейнвейна или розового вина, но никогда не любила шампанское.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II заявила, что ее раздражает, когда политики говорят о климате, ничего при этом не делая конкретно.

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