Английская королева Елизавета II в 12-й раз стала прабабушкой - ее внучка, принцесса Беатрис Йоркская, родила девочку.

Об этом говорится в сообщении на сайте королевской семьи.

Дочь Беатрис и ее мужа, 37-летнего потомка итальянского дворянского рода Эдоардо Мапелли-Моцци, родилась в субботу, 18 сентября, в лондонской больнице Челси и Вестминстера.

Вес новорожденной составляет 2,77 килограмма.

Кроме этого, девочка является десятой в очереди на трон. Также о прибавлении в семействе уже проинформировали Елизавету ІІ.

Принцесса Беатрис - дочь второго сына Елизаветы, принца Эндрю. Она обвенчалась с Эдоардо Мапелли-Моцци в июле прошлого года.

Ранее мы писали о том, что 4 июня в семье принца Гарри и его супруги Меган Маркл произошло пополнение. Герцог и герцогиня Сассекские во второй раз стали родителями. С пополнением поздравила своего внука королева Великобритании Елизавета II, которая стала прабабушкой уже в 11 раз.

В этом месяце Гарри вместе со своей женой Меган Маркл попросили аудиенции у Елизаветы II. На официальной встрече герцоги Сассекские хотят познакомить Елизавету II со своей дочерью и ее правнучкой принцессой Лилибет.