Внук королевы Великобритании принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл попросили аудиенции у Елизаветы II. На официальной встрече герцоги Сассекские хотят познакомить Елизавету II со своей дочерью и ее правнучкой принцессой Лилибет.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники при королевском дворе.

Королевская семья была удивлена просьбе со стороны принца Гарри и Меган Маркл об официальной встрече с Елизаветой II. Однако, это решение поражает, учитывая "то, что через что пара заставила пройти Елизавету II в этом году".

Впрочем, при королевском дворе встречу с принцом Гарри и Меган Маркл считают возможной и в то же время "шокирующей".

На данный момент Елизавета II еще не согласилась на официальную встречу с принцом Гарри и Меган Маркл. Однако, королева хотела бы увидеть свою правнучку Лилибет.

Возможная дата официального визита пока не называется.

Напомним, 4 июня в семье принца Гарри и его супруги Меган Маркл произошло пополнение. Герцог и герцогиня Сассекские во второй раз стали родителями.

В это же время королевский дом сделал очередной шаг против принца Гарри и его жены. Супружеская пара в перечне членов королевской семьи потеряла свои позиции и была перемещена вниз по списку.

Ранее мы также писал о том, что принцы Гарри и Уильям смогут помириться, только если принц Гарри расстанется со своей супругой Меган Маркл.