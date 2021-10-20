Британская королева Елизавета II (ей 95 лет - Ред.) отказалась от премии "Старушка года", которую ей присудил английский журнал The Oldie, поскольку "чувствует себя слишком молодой для этой награды". Об этом сообщил председатель премии Джайлс Брандрес на сайте журнала.

По его словам, журнал решил удостоить королеву награду, чтобы отметить ее роль в борьбе с пандемией, а также поздравить с грядущим платиновым юбилеем, ведь в июне 2022 года британцы будут отмечать 70-летие восшествия Елизаветы II на престол.

"Ее величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя", - заявили представители Елизаветы II в ответ на присуждение награды.

Известно, что журнал уже 29 лет раздает свои премии тем, кто внес весомый вклад в общественную жизнь. К слову, 10 лет назад премию получил супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп, который умер в апреле 2021-го, не дожив год до своего столетия.

Также мы сообщали, что королева Елизавета II решила отказаться от регулярного употребления алкоголя.