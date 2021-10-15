Королева Великобритании Елизавета II заявила, что ее раздражает, когда политики говорят о климате, ничего при этом не делая конкретно.

Соответствующее видео появилось в соцсетях в пятницу, 15 октября.

На обнародованных кадрах королева говорит, что ее раздражают политики, когда "они только говорят, но ничего не делают".

Вместе с тем, министр транспорта Британии Грант Шаппс заявил, что комментарии королевы не предназначались для трансляции.

"Я думаю, что комментарии, сделанные в частном порядке, должны оставаться конфиденциальными", - сказал он, добавив, что в британской конституционной монархии королева должна быть выше политики, и она редко выражает свое мнение публично.

Отметим, что Елизавета II должна будет приветствовать лидеров всего мира на COP26 - климатической конференции Организации Объединенных Наций в Глазго в Шотландии в конце октября.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда королева Елизавета II выступила публично впервые после смерти мужа.

Также "Страна" сообщала, что муж Меган Маркл просит встречи со своей бабушкой, королевой Елизаветой ІІ.