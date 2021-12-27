Вооруженного арбалетом юношу, который пытался попасть в Виндзорский замок, где праздновала Рождество королева Елизавета II, отправили в клинику для психически больных людей.

Об этом сообщает издание The Sun.

По данным издания, ранее в тот же день 19-летний Ясвант Синг Чайл записал видео, на котором он на территории дворца, в 500 метрах от резиденции королевы, держал в руках арбалет и угрожал убить королеву.

При этом злоумышленник был одет в маску, отсылающую к франшизе "Звездные войны", на которую он также намекал в своей речи.

В частности, он сказал, что собирается убить королеву, чтобы "отомстить за тех, кто умер в 1919 году".

"Это также месть за тех, кто был убит, унижен и дискриминирован из-за их расы. Мое имя – Дарт Джонс, и я ситх", - заявил злоумышленник.

Напомним, что в 2018 году Новая Зеландия рассекретила документы о стрельбе в королеву Британии Елизавету II.

Убийство королевы готовил 17-летний Кристофер Льюис. Он выстрелил в королеву, когда она вышла из своего автомобиля. Однако подросток не нашел подходящего места, с которого можно было бы стрелять, или достаточно мощной винтовки для стрельбы с дальних дистанций.

В итоге ему было предъявлено обвинение лишь в незаконном хранении огнестрельного оружия. Инцидент был преуменьшен, чтобы избежать ухудшения дипломатических отношений между странами.

Ранее "Страна" сообщала, что королеве Елизавете II пришлось отказаться от участия в Дне памяти павших из-за проблем со здоровьем.

Также мы писали, что королева Британии Елизавета II в обращении к саммиту ООН заявила, что "никто не вечен".

Кроме того, мы информировали, что королева Елизавета II решила отказаться от регулярного употребления алкоголя.