В воскресенье, 6 февраля, британская королева, 95-летняя Елизавета II отметит платиновый юбилей - 70-летие со дня восшествия на престол. Она станет первой в истории из монархов страны, правивших так долго. Торжества по этому поводу начались уже 5 февраля церемонией разрезания торта в кругу пенсионеров.

Об этом сообщает ВВС.

В преддверии платинового юбилея Елизавета II устроила прием и встретилась с волонтерами, пенсионерами и членами отделения НКО "Женский институт" из окрестностей Сандрингемского дворца.

Это был крупнейший публичный прием, который королева посетила с октября прошлого года, когда она встречалась с участниками правительственного глобального инвестиционного форума в Виндзорском замке. С тех пор она не принимала участия в массовых мероприятиях по состоянию здоровья.

Елизавета II встретила гостей в платье с двумя платиновыми брошами, подаренными ей на свадьбу умершим в прошлом году супругом, принцем Филиппом. К слову. платиновый юбилей будет первым королевским юбилеем правления, который Елизавета II встретит в одиночестве.

Королеве преподнесли торт с символикой грядущего юбилея, приготовленный в местной пекарне. Елизавета II надрезала торт, но кусок отрезать не стала, оставив это гостям.

"Думаю, я просто воткну в него нож. А закончит пусть кто-нибудь другой", - сказала королева.

На приеме также присутствовала Анджела Вуд, которая в 19 лет, на день восхождения королевы Елизаветы II на трон, помогла создать блюдо Coronation сhicken ("коронационная курица") - смесь из курятины, карри и абрикосов, ставшую за 70 лет очень популярным в Британии блюдом.

Торжества по случаю Платинового юбилея царствования королевы Елизаветы II начнутся в воскресенье 6 февраля, а кульминация их будет в июне. В этот период в Британии объявят длинные выходные со 2-го по 5-е июня. В рамках празднований в стране пройдет череда концертов, вечеринок и других мероприятий, а королевские дворцы Балморал и Сандрингем будут открыты для посетителей в последние три дня праздников.

Между тем наследник британского престола принц Чарльз тоже вошел в очень преклонный возраст: в 2018-м отмечали его 70-летний юбилей.

Его отец и муж правящей королевы, принц Филипп, умер весной, немного не дожив до столетия.