В Верховной Раде набралось 275 голосов за очередной кредит, на этот раз от Англии, для строительства кораблей ВМС.



Кредит на 1,7 млрд фунтов предоставляется на десять лет. Средства должны будут пойти на потребности ВМС, которые должны быть готовы к российской агрессии в Черном и Азовском морях.

При этом "слуга народа" Богдан Яременко произнес пафосную речь благодарности британскому правительству за то, о чем раньше Украина и "мечтать не могла".

"Боже, храни королеву", - добавил Яременко.

"Поразительно, что "Слуги народа" берут кредит с таким апломбом, как будто им эти деньги подарили", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала, что в прошлом году Киев подписал с Лондоном соглашение о помощи в переоснащении военно-морского флота Украины. Оно подразумевает строительство на британских верфях четырех ракетных катеров и такого же количества на украинских заводах. Тогда Великобритания пообещала выделить на эти цели кредит на 10 лет до 1,25 млрд фунтов стерлингов.

Также мы сообщали, что Украина купила у Туманного Альбиона ледокол для полярников "James Clark Ross" , который переименовали в "Ноосферу".