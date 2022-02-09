В среду, 9 февраля, стало известно, что коронавирус подхватили сразу двое монархов - король Испании Филипп VI и королева Дании Маргрете II.

"Его Величество Король получил положительный результат на COVID-19, который был проведен сегодня утром после того, как минувшей ночью у него появились легкие симптомы", - сказано в сообщении королевского дома Испании.

Указано, что "общее состояние здоровья" 54-летний короля хорошее и он будет будет поддерживать свою институциональную деятельность из резиденции. Следующие семь дней монарх проведет в изоляции.

Король Испании Филипп VI

"Ее Величество Королева прошлой ночью, во вторник, 8 февраля 2022 года, получила положительный результат на COVID-19", - сообщила пресс-служба резиденции королевы Дании.

У 81-летней Маргрете II проявляются лишь легкие симптомы, и сейчас она находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге. Запланированные зимние каникулы королевы в Норвегии, которые должны были начаться сегодня, пришлось отменить.

Королева Дании Маргрете II

Напомним, королева Дании Маргрете II вакцинировалась от коронавируса вне очереди более года назад.

Также сообщалось, что через два дня после визита в Киев президент Турции Эрдоган объявил о заражении "Омикроном".