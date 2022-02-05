Через два дня после визита к президенту Украины Владимиру Зеленскому президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что заразился "Омикроном".

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Сегодня результат тестов на Covid-19, который мы с женой сделали после появления легких симптомов, оказался положительным. К счастью, у нас есть легкая форма болезни, которую мы узнали как разновидность "Омикрона"... Мы продолжим нашу работу дома", - сказано в сообщении.

Напомним, незадолго до визита Эрдогана в Киев о том, что заразился коронавирусом, объявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Также мы писали о том, что Эрдоган в Киеве раскритиковал Запад за "разжигание пожара" между Украиной и Россией. Турецкий президент начал с того, что раскритиковал Запад за "безответственные заявления и опубликованные сценарии оккупации, которые истощают украинский народ".

Кроме того, сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган договорился с украинским коллегой Владимиром Зеленским о его встрече с Путиным в Турции, в Кремле не против, но выдвинули условие.