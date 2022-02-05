Португальские ученые пришли к выводу, что несмотря на сверхвысокую заразность "Омикрона", риск госпитализации у подхвативших этот штамм на 75% ниже по сравнению с предыдущими видами Covid-19.

Об этом сообщает издание "Dinheiro" со ссылкой на Министерство здравоохранения Португалии.

Исследователи из института здравоохранения имени Рикарду Жорже проанализировали статистику зараженных штаммом "Омикрон", которые поступили в больницу, и сделали вывод: среди 100 заразившихся 25 пациентов оказываются госпитализированы. У остальных 75 человек наблюдаются симптомы, которые не требуют постоянного медицинского наблюдения и госпитализации.

Кроме того, ученые заявили, что люди, которые заражены "Омикроном" и госпитализированы с ним, в среднем меньше по времени находятся в больнице, чем при других штаммах.

Исследование проводилось на основании информации о заболевших в декабре, проживающих в Португалии, и оно показало "обнадеживающие результаты, подтверждающие выводы аналогичных исследований, проведенных в других странах", отмечает RTP.

Напомним, ранее мы писали о том, что по данным официальных лиц Белого дома, смертность от штамма "Омикрон" также оказалась на 75% ниже, чем при других штаммах коронавируса.

Также мы сообщали, что несмотря на то, что смертность от "Омикрона" оказалась на 75% ниже, чем от других видов коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что этот штамм не является легким заболеванием.