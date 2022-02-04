В ВОЗ прогнозируют, что европейские страны смогут на длительное время взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль. Случиться это может после зимы.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По мнению Клюге, ситуация может улучиться благодаря трем факторам: высоким показателям вакцинации, "благоприятной сезонной паузе по мере выхода из зимы" и менее опасному характеру штамма "Омикрон".

Клюге прогнозирует, что в Европе наступит "длительный период спокойствия", и люди будут лучше защищены от новых вспышек Covid-19 даже при появлении более опасного штамма.

"Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "прекращение огня", которое может принести нам прочный мир", - сказал он.

Также он назвал условия, при которых возможен этот благоприятный сценарий. Необходимо: продолжать вакцинацию и ревакцинацию; сосредоточиться на защите наиболее уязвимых слоев населения; усилить эпидемиологический надзор для выявления новых вариантов SARS-CoV-2.

Напомним, 3 февраля в Украине зафиксировали антирекорд по новым случаям ковида, за сутки заразились больше 39,5 тысячи человек.

Также мы писали о том, что британские ученые заразили коронавирусом десятки людей, чтобы определить скорость его распространения.