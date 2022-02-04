Ученые Великобритании намеренно заразили молодых здоровых добровольцев коронавирусом SARS-CoV-2, чтобы определить скорость его распространения. Благодаря полученным в ходе эксперимента данным становится понятным, как развивается легкая форма COVID-19 с момента воздействия коронавируса до момента его выведения из организма.

О результатах наблюдений сообщает сайт Science Alert.

Для исследования было набрано 34 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 30 лет. Ни один из них никогда не был инфицирован SARS-CoV-2 и не прививался против COVID-19. Все участники в начале исследования имели отрицательный результат теста на антитела.

После процедуры скрининга каждый доброволец получил низкую дозу SARS-CoV-2 в виде капель, введенных в нос. Капли содержали примерно такое же количество вируса, которое есть в одной капле носовой жидкости человека, инфицированного новым коронавирусом в тот момент, когда он наиболее заразен.

В исследовании использовали версию SARS-CoV-2, которая предшествовала альфа-варианту (или B.1.1.7, впервые обнаруженному в сентябре 2020 года), но отличалась от исходной версии вируса тем, что несла мутацию под названием D614G. Эта мутация влияет на шиповидный белок, который вирус использует для заражения клеток, и, как считается, увеличивает трансмиссивность вируса.

После контакта с вирусом 18 добровольцев заразились, и у 16 ​​из них развились симптомы от легкой до умеренной степени, такие как боль в горле, головная боль, боли в мышцах и суставах, усталость и лихорадка. Примерно треть (или 13) инфицированных участников потеряли обоняние; у 10 из этих людей обоняние вернулось к норме в течение трех месяцев, но трое людей все еще не восстановились.

К счастью, в модели инфицирования здоровых молодых взрослых участников не было серьезных симптомов или клинических проблем. По этой причине результаты исследования верны для легких инфекций, а не для тяжелых.

У 18 инфицированных участников средний инкубационный период - время от первоначального заражения до первого обнаружения вируса с помощью тестов - составил 42 часа. Исследователи брали образцы мазков из горла и носа участников два раза в день и рассчитывали количество присутствующего жизнеспособного вируса с помощью ПЦР-тестов и лабораторных анализов.

Они обнаружили, что количество вируса у участников быстро увеличивалось после инкубационного периода. Вирус может быть обнаружен сначала в горле примерно через 40 часов после контакта, а затем в носу примерно через 58 часов после контакта.

В среднем вирусная нагрузка участников достигла пика через пять дней после их первоначального контакта. При этом уровень вируса в горле обычно оставался ниже, чем в носу, а также достигал пика раньше. Примечательно также, что все инфицированные участники показали одинаковую вирусную нагрузку, независимо от симптомов.

Латеральные проточные тесты - тип экспресс-теста на COVID-19 - надежно выявляли вирус на протяжении всего периода инфекции, но были немного менее чувствительными в начале и в конце инфекции, когда вирусная нагрузка относительно низка.

Другими словами, тесты с меньшей вероятностью обнаруживали вирус на низких уровнях, а это означало, что в то время была большая вероятность "ложноотрицательных" результатов.

Теперь команда ученых планирует выяснить, почему одни участники не заразились SARS-CoV-2, а другие заразились, а также провести аналогичное испытание с дельта-вариантом.

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