Японские ученые выяснили, как здоровый человек может практически гарантированно подхватить "омикрон", пик заболеваемости которым в Украине ожидается в середине февраля. Достаточно в течение четверти часа стоя на небольшом расстоянии пообщаться с зараженным, который будет без маски.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой выводы японских ученых НИИ физико-химических исследований RIKEN.

Ученые с помощью суперкомпьютера "Фугаку" сделали симуляцию, в которой продемонстрировали, как здоровый человек может заразиться "Омикроном".

Согласно выводам ученых, риск заражения стремится к нулю в случае, если носитель будет носить маску и общаться со вторым человеком на расстоянии от метра. Отсутствие маски повышает риск заражения сразу на 60%.

Если же инфицированный будет беседовать со здоровым без маски и на расстоянии менее полуметра, то риск заражения почти 100%. Наличие маски при таком маленьком расстоянии незначительно уменьшит риск инфицирования (на 14%). Если общение будет происходить на расстоянии полутора метров, но носитель вируса будет без маски, риск заражения составит примерно 50%.

Ранее японские медики выяснили, что тяжелая форма течения коронавируса в случае заражения "Омикроном" наиболее характерна для пожилых людей.

Напомним, в Украине зафиксировали очередной рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки - за 2 феврали ковид выявили у 39 620 человек.