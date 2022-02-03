Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заразился коронавирусом. Сегодня, 3 февраля, он получил положительный результат теста на Covid.

Об этом Ермак рассказал на своей странице в Fаcebook.

Глава Офиса президента рассказал, что несмотря на положительный результат теста продолжает работать и предпримет все усилия, чтоб как можно быстрее выздороветь, ведь "следующая неделя будет очень важной" (на следующей неделе должна состояться встреча нормандских политических советников).

"Но если не вылечится, то будет повод перенести встречу, которую не очень-то и ждут украинские власти", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".

Отметим, что первый раз инфекцию у Ермака обнаружили в ноябре-2020.

Напомним, 26 января в Париже состоялись первые с начала осени переговоры в рамках Нормандской четверки на уровне советников глав государств. Украину представлял Андрей Ермак.

Также сообщалось, что 28 января президент Украины Владимир Зеленский поговорил о "нормандском формате" по телефону с лидером Франции Макроном. Спустя неделю Макрон обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом США.