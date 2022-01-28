Владимир Зеленский вечером 28 января поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили возобновление работы "нормандского формата".

Об этом Зеленский сообщил в своем Твиттер-аккаунте.

"Сказал по телефону Эммануэлю Макрону, что его активная позиция сделала встречу советников "нормандской четверки" возможной. Появился первый документ с 2019 года. Договорились не сбавлять темп. Пока условия способствуют, нужно встречаться и говорить. Когда продолжаются переговоры, риск эскалации уменьшается", - гласит пост в Твиттере.

Разговор состоялся на следующий день после телефонной беседы Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом. Как сообщил украинский президент, диалог вышел долгим. Он и Байден обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее.

Интересно, что разговор с США официально не анонсировали, но информация о нем сначала утекла в украинские Телеграм-каналы, а уже затем, после вопросов от журналистов, ее подтвердили Белый дом и Банковая. "Страна" подробно анализировала, как прошли очередные дистанционные переговоры с Байденом и что они значат для Украины.