Вечером 27 января состоялся телефонный разговор президентов Украины и США. Инициатором выступил Вашингтон.

Интересно, что эта беседа официально не анонсировалась. Но информация о ней сперва утекла в украинские телеграм-каналы, а уж затем, после вопросов от журналистов, ее подтвердили Белый дом и Банковая.

То есть изначально разговор мог быть задуман как секретный. Но затем украинская сторона слила данные о нем в Сеть. И по итогу Вашингтон и Киев сделали официальные заявления по итогам созвона.

Но на этом необычные явления вокруг звонка не закончились. CNN со ссылкой на свои источники среди украинских чиновников сообщило, что Байден якобы грозил Зеленскому полномасштабным вторжением России и атакой даже на Киев. Но потом телекомпания этот ролик удалила, а обе стороны такую трактовку разговора опровергли.

Этот случай показал, насколько напористо близкие к демократам СМИ нагнетают панику вокруг "российского вторжения" - периодически перехлестывая через край, когда даже Белому дому приходится их осаживать.

"Страна" анализирует, что все это значит и о чем поговорили президенты.

Версия Вашингтона

Вашингтон начал свой релиз с того, что президент "Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину".

Американский президент отметил, что в прошлом году США предоставили Украине помощь в целях развития и гуманитарной помощи на сумму более полумиллиарда долларов и изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки.

"Байден ясно дал понять, что, несмотря на отъезд американских членов семей сотрудников посольства, посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует", — записано на сайте Белого дома.

Указывается, что политики обсудили "скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности, подчеркнув принцип "ничего об Украине без Украины".

Самое важное прозвучало в конце - были упомянуты Минские соглашения и последняя встреча в Нормандском формате. К слову, симптоматично, что позвонил Байден как раз на следующий день после парижских переговоров Ермака и Козака.

В Белом доме показали, что находятся в материале и поприветствовали решение сторон придерживаться перемирия, даже несмотря на разногласия по остальным вопросам.

"Президент Байден заявил о поддержке Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в Нормандском формате, выразив надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуть выполнение Минских соглашений", — написал Байден.

Акцент на Минских соглашениях (выполнять политическую часть которых украинские власти отказываются) является важным. Но об этом подробнее ниже.

Версия Киева

После релиза Белого дома появились подробности разговора от Офиса президента Украины.

На сайте Зеленского сообщение начинается с благодарности "за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии".

Президент Украины приветствовал важность сохранения дипломатического присутствия США в в стране и "заверил в дальнейшей стабильной работе американского посольства в Киеве" (которое, напомним, частично эвакуировалось). Поблагодарил за помощь, в частности в виде оборонного летального оружия.

"Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций", — написано на сайте ОП.

Президенты обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников. Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем (то есть, чтобы Зеленский встретился с Путиным).

Отметим, что такой готовности нету в Москве. Представитель Кремля Дмитрий Козак сообщил 26 января, что встреча лидеров стран "Нормандской четверки" может пройти лишь после того, как будет согласовано общее видение будущего Донбасса в рамках Украины.

То есть, пока не проделают всю работу в рамках Трехсторонне контактной группы, где нужно согласовать особый статус Донбасса и параметры его внесения в Конституцию Украины. А все это Киев как раз отказывается делать о чем и заявляет вполне официально на разных уровнях.

Иными словами, Зеленский зачем-то выдвинул Байдену явно нереалистические пожелания по своему видению Минского процесса. Что в общем-то говорит о многом. Например, о том, что Киев и дальше намерен вести переговоры ради самих переговоров, без реальных подвижек по дорожным картам (и даже по их написанию).

При этом ни слова о Минских соглашениях в сообщении президента нет - хотя Байден их как раз упомянул. Весьма говорящее различие.

"Байден сказал, что Киев разрабят". Казус CNN

После телефонной беседы Зеленского и Байдена информационную бомбу взорвал телеканал CNN.

Со ссылкой на неназванного украинского чиновника он сообщил, что президент США во время разговора сказал украинскому коллеге, что Россия уже приняла решение атаковать Украину, и в том числе Киев.

По якобы словам Байдена, Киев может быть "разграблен", российские войска могут попытаться его оккупировать и советовал украинскому коллеге "подготовиться к удару". Зеленский, однако, подтвердил свою позицию, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной", и нет уверенности в том, что нападение состоится.

После выхода сюжета у Зе его опровергли. Пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон.

Вскоре такая же реакция последовала и из Вашингтона. Но с примечанием о том, что вопрос все—таки поднимался и вероятность февральской атаки Штаты оценивают как высокую.

"Это неправда. Президент Байден заявил, что существует реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны", — заявила пресс-секретарь совета Белого дома по национальной безопасности Эмили Хорн.

После этого сюжет удалила и сама CNN. Но осадочек, как говорится, остался. Ведь говорил нечто подобное Байден или нет - очевидно, что пугать Киев "российским вторжением" стало одной из главных задач американцев. И задачи эти иногда реализуются даже с перевыполнением плана.

Что показал разговор Байдена и Зеленского?

Итак, главный показательный момент мы уже упоминали - связь этого звонка и завершившейся накануне Нормандской встречи. Что дает повод говорить - именно эта тема была ключевой в данной беседе. Поскольку и раньше была видна взаимосвязь между визитами/звонками американцев - и шагами Киева по реализации Минска-2.

За сравнительно короткий период декабря-января Украина вернулась к перемирию на Донбассе, из которого сама же вышла. Затем отозвала скандальный закон о переходном периоде, который критиковали Москва и "республики".

Однако при этом нет подвижек по ключевым вопросам, которые бы могли сдвинуть с места мирный процесс по Донбассу. Из Киева по-прежнему не поступает сигналов о готовности выполнять политическую часть Минских соглашений.

После встречи политических советников Нормандского формата было заявлено, что Киев попросил двухнедельный перерыв для обсуждения вопроса прямых переговоров Киева с "ДНР" и "ЛНР", а также для подготовки ответа на предложения "ДНР" и "ЛНР", которые в разное время выносились в Трехстороннюю контактную группу, но Украина ничего на них не отвечала.

Однако есть большие сомнения, что за эти две недели что-либо принципиально в позиции украинской власти поменяется.

Судя по всему, этот момент и был одним из основных во время разговора Байдена и Зеленского. И очень характерно, что Вашингтон в релизе по итогам разговора упомянул о Минских соглашениях, а Офис президента и Зеленский нет.

Также характерен позже удаленный "слив" из CNN. По сути мы видим с одной стороны - некое педалирование американцами выполнения Минских соглашений. С другой - запугивание "вторжением России".

Таким образом, логично предположить, что идет некий шантаж Киева темой вторжения. Причем идет он со стороны Вашингтона.

И по сообщениям Белого дома, а также Офиса президента становится понятно, как именно он происходит.

Оба президента в своих релизах упомянули макроэкономическую помощь от США Украине - которая просто необходима Киеву из-за бегства капиталов и падения гривны. Но этой бы помощи не понадобилось, не начни Штаты раскачивать тему "вторжения" и эвакуировать свое посольство, тем самым раздувая панику.

То есть эти проблемы для Украины создаются искусственно - чтобы в итоге заставить Банковую принять нужные для Вашингтона решения.

Понятно, что эти решения вряд ли сводятся только к Минским соглашениям (есть, например, еще целый комплекс мер по усилению внешнего управления вроде назначения главы САП). Но, судя по тому, как их продвигают статусные американцы от Блинкена до Байдена, это одно из условий, выставленных Зеленскому по деэскалации на Донбассе.

О том, что Байден еще в прошлом году на встрече в Женеве обещал оказать влияние на Украину по "Минску", рассказывал глава МИД России Сергей Лавров (и за океаном эту информацию не опровергли).

Другой вопрос, что Зеленский не хочет выполнять Минские соглашения. Судя по многим сообщениям из Офиса президента ни он, ни его ближайшее окружение не верят в реальность полномасштабного российского вторжения, а возможность новой эскалации на Донбассе не считают для себя большой угрозой. Экономические потери от раздувания паники украинские власти, безусловно, беспокоят, однако Киев их хочет купировать за счет участия в "нормандских переговорах", чтоб показать всем - "процесс урегулирования идет". Но не с целью того, чтоб достичь реального результата по выполнению Минских соглашений, а просто чтоб сбить панику и напряжение.

Но это точно не устроит Россию. И, вероятно, не устроит и США. А потому действия по принуждению Киева к "Минску" продолжатся и можно лишь гадать какие еще формы (помимо публикаций о грядущем вторжении) это принуждение примет.