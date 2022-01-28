В Белом доме отрицают, что Байден сказал Зеленскому о неизбежности российского вторжения

В Белом доме, как и в Офисе президента, отрицают данные CNN о том, что Байден говорил Зеленскому о неизбежности вторжения России.

Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь совета Белого дома по национальной безопасности Эмили Хорн.

"Это неправда. Президент Байден заявил, что существует реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны", - написала в Twitter пресс-секретарь совета Белого дома по национальной безопасности Эмили Хорн, комментируя сообщение журналиста CNN Александера Марквардта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом 27 января. По словам Зеленского, они обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее, также речь шла о возможности финансовой поддержки Украины.

В Белом доме заявили, что Байден пообещал Зеленскому решительно отреагировать на вторжение Путина в Украину.

Также мы писали, что CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что Байден сказал Зеленскому, что Россия уже приняла решение атаковать Украину, включая Киев.

Кроме того, сообщалось, что у Зеленского отрицают, что Байден сказал ему о неизбежности российского вторжения.