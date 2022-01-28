США созывают на понедельник, 31 января, заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить якобы "угрожающее поведение" России по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе.

Об этом говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд от 27 января.

"Сегодня, после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами в Совете безопасности, Соединенные Штаты призвали провести открытое заседание Совета безопасности, чтобы обсудить вопрос, имеющий решающее значение для международного мира и безопасности: угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии", - сказано в заявлении.



По словам американского постпреда, члены Совета безопасности должны "полностью изучить факты и рассмотреть, что окажется поставленным на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае если Россия вторгнется на Украину".

Ранее "Страна" сообщала, что Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским 27 января пообещал решительно отреагировать на вторжение Путина в Украину.

Также мы писали, что вашингтонский нарратив о готовящемся нападении поддерживает и Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вторжение России в Украину не будет "рациональным" шагом.