Белый дом работает со странами по всему миру, чтобы помешать РФ вторгнуться на Украину, поскольку такая операция будет иметь глобальные последствия, пишет Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Госдепа США.

"Это стратегия "действуй повсеместно", поскольку возобновление вторжения России в Украину будет иметь повсеместные последствия", - сказал источник.

По данным Politico, сотрудники американской администрации затрагивали вопрос возможного вторжения РФ в Украину во взаимодействии не только с европейскими странами, но и с Кувейтом, Саудовской Аравией, ОАЭ, Бразилией, Индией, Японией и Южной Кореей. По теме конфликта между РФ и Украиной администрация провела, возможно, сотни двусторонних и многосторонних консультаций с другими странами. В них были вовлечены шеф Пентагона Ллойд Остин, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс.

При этом "дипломатическое наступление" Вашингтона, похоже, не изменило политику Москвы. В частности, такой союзник Вашингтона как Германия на фоне текущей ситуации принимает во внимание экономические связи с Россией, а президент союзной Франции Эммануэль Макрон говорит о необходимости для ЕС начать собственный диалог с Москвой.

На прошлой неделе ситуацию вокруг Украины обсуждали президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Посол Японии в США Томита Кодзи в свою очередь заявил Politico, что Токио убеждает РФ уважать суверенитет Украины. Однако посол не стал говорить, будет ли Япония вводить санкции против РФ.

"Я не думаю, что это будет монолитной (санкционной - Ред.) кампанией", - говорит Томита Кодзи.

Также, отмечает Politico, непонятно, какую позицию займет Южная Корея в случае ухудшения кризиса вокруг Украины: Сеул пытается поддерживать и хорошие отношения с Москвой, и союзнические с Вашингтоном.

Politico сообщает, что обеспокоенность ситуацией не проявляет и Индия, которая в декабре вместе с РФ объявила о расширении оборонных связей. Кроме того, ранее в январе о кризисе вокруг Украины госсекретарь США Энтони Блинкен разговаривал со своим бразильским коллегой Карлусом Франса, но Бразилия улучшает отношения РФ, и непонятно, займет ли сторону США по вопросу Украины.

Дискуссии США с такими странами, как Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ по Украине, вероятно, касаются того, могут ли они помочь Европе в случае сокращения Россией поставок газа и нефти европейцам. Однако власти США отказываются говорить, с какими странами идут подобные дискуссии, ссылаясь на чувствительность вопроса и на возможность повлиять на рынки обнародованием информации.

Сенатор Крис Мерфи заявлял, что, если Россия вторгнется на Украину и при том столкнется с небольшим сопротивлением в мире, это может стать примером для других.

"Большим странам, как Индии и Бразилии, надо понимать потенциальные последствия. Особенно Индии надо понимать, что ее проблемы с Китаем могут стать острее, если России сойдет все с рук", - цитирует сенатора Politico.

В то же время он выразил скептическое отношение к тому, что США удастся добиться дипломатического успеха с этой задачей. Однако, добавил он, нужно разъяснить России цену ее враждебных действий против Украины.

Напомним, американская Politico опубликовала на обложке цвета украинского флага в виде пожара.

Также мы сообщали, что Блинкен не ответил на прямой вопрос - отвергли ли США требования России по Украине.