Мэр Мариуполя, который расположен возле линии разграничения на Донбассе, Вадим Бойченко заявил, что не видит признаков эскалации конфликта. Он считает, что Запад нагнетает ситуацию.

Об этом городской глава рассказал в интервью Financial Times.

"Война разыгрывается на телевидении и в социальных сетях. Но я действительно не думаю, что существует риск такой войны...Нет никаких признаков повышенной активности наших восточных друзей (России - Ред.). Я думаю, что наши друзья-политики (на западе - Ред.) нагнетают ситуацию. Это часть переговоров, и все хотят поиграть мускулами", - сказал он.

Примечательно, что в самом материале Мариуполь обозначен как "мишень Путина".

"Порт Мариуполь станет мишенью, если Владимир Путин снова решит напасть на Украину", - говорится в подзаголовке к материалу, который авторы озаглавили как "Украинский приграничный город взвешивает угрозу возобновления российской агрессии".

Напомним, в последнее время западные СМИ все чаще пишут о подготовке российского вторжения в Украину. При этом в Киеве напротив - говорят об отсутствии подготовки военного наступления. "Вторжение Путина" отменили министр обороны Украины и секретарь СНБО. Не верит в него и глава МИД Украины.

Будет ли война после заявлений Украины, что Путин не нападет подробно разбиралась "Страна".