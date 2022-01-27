Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который посетит нашу страну в феврале, считает, что вторжение России в Украину не будет "рациональным" шагом. Он также добавил, что в случае реализации этого неправильного решения, Анкара поддержит территориальную целостность украинского государства.

Об этом сообщает издание "DW".

"Мы хотим, чтобы нынешняя напряженность между Россией и Украиной была урегулирована до того, как она перерастет в новый кризис. Я еще раз говорю, что мы готовы оказать для этого всемерную поддержку. Я передал эти послания президентам Путину и Зеленскому и буду продолжать это делать", — сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что в случае вторжения России в Украину, Анкара продолжит придерживаться позиции на стороне территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

"Надеюсь, что Россия не прибегнет к вооруженному нападению и оккупации Украины. Потому что такой шаг не был бы рациональным ходом ни для России, ни для нашего региона. Надеюсь, напряжение не дойдет до такой точки. Мы с этим уже выступили "Как страна региона, мы заявляем, что готовы приложить все усилия, чтобы не допустить перерастания напряженности в вооруженный конфликт", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лицом к лицу Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Кроме того, турецкий президент добавил, что "придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и своему визиту в Украину".

После этого в Министерстве иностранных дел Турции сообщили о том, что правительство собирается пригласить на переговоры Российской Федерации и Украины представителей Донбасса и ОБСЕ в Стамбул.

Между тем, в Кремле ответили отказом на предложение Эрдогана о встрече Путина и Зеленского в Турции. Тем не менее сегодня, 27 января, президент России принял приглашение турецкого коллеги посетить Турцию. Однако глава РФ поедет туда, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики.

Также ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган несколько раз заявлял о готовности стать посредником между Россией и Украиной.