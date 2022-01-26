Решение о поставках вооружения в "ДНР" и "ЛНР" президент России Владимир Путин может принять после докладов Министерства обороны и Генерального штаба.

Об этом заявил депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Его слова привел Телеграм-канал российского ведущего Владимира Соловьева.

Ранее "Страна" сообщала, что другой член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулев заявил о том, что объем потенциальных поставок вооружений в "ЛНР" и "ДНР" со стороны Российской Федерации должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия в Украину с Запада. Говоря о классификации и поставках вооружений, Гурулев добавил, что "это должны быть системы противовоздушной обороны, противотанковые ракетные комплексы".

В России заговорили о военной помощи "республикам" Донбасса после того, как первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил по ТВ, что Российская Федерация должна оказать военную помощь "ДНР" и "ЛНР" в виде "поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии".