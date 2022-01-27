Президент России Владимир Путин принял приглашение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию. Однако лидер РФ поедет туда, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА "Новости".

Представитель Кремля заявил, что тема встречи лидеров двух стран поднималась в ходе последних нескольких контактов Путина и Эрдогана.



"Президент Путин с благодарностью принял это приглашение (посетить Турцию - Ред.) И они условились, что как только будут позволять а) эпидемиологическая обстановка и б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лицом к лицу Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Кроме того, турецкий президент добавил, что "придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и своему визиту в Украину".

После этого в Министерстве иностранных дел Турции сообщили о том, что правительство собирается пригласить на переговоры Российской Федерации и Украины представителей Донбасса и ОБСЕ в Стамбул.

В Кремле ответили отказом на предложение Эрдогана о встрече Путина и Зеленского в Турции.

Также ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган несколько раз заявлял о готовности стать посредником между Россией и Украиной.

Кроме того, мы писали, что президент Турции приедет с визитом в Украину в феврале. В планах Эрдогана посетить нашу страну с большой делегацией.