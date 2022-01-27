Вашингтон решил пока что не вводить санкции против президента России Владимира Путина, поскольку такой шаг привел бы к "техническим трудностям".

Об этом сообщает CBS.

"США могли бы ввести санкции против Путина, но решили пока не делать этого", - сообщила корреспондент телеканала Маргарет Бреннан.

По информации источников канала, санкции в отношении Путина привели бы к "техническим трудностям".

"Если вы вводите санкции против тех, с кем хотите вести переговоры, как они будут путешествовать? В плане координации все тоже усложняется", - заявила журналистка.

Сообщается, что более эффективным в этой ситуации будет "давление на олигархов, близких к (Владимиру Путину - Ред.), их бизнес-структуры и банковские счета", чтобы эти бизнесмены, в свою очередь, повлияли на Путина.

Напомним, 25 января президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение Вашингтоном санкций против российского президента Владимира Путина. Это произойдет в случае, если РФ вторгнется в Украину.

Также мы писали, что крупные американские компании призывают Байдена к осторожности в вопросе санкций против РФ.