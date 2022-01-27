Германия заявила о готовности включить газопровод "Северный поток - 2" в список санкций против Российской Федерации в случае вторжения на Украину.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на слова главы Министерства иностранных дел ФРГ.

Глава МИД Германии, Анналена Бербок рассказала о том, что ее государство готово ввести санкции против российского газопровода, если РФ начнет вторжение на территорию Украины. Это на фоне того, что вчера, 26 января, правительство Германии требовало, чтобы пакет санкций против России, которые могут быть введены из-за ситуации вокруг Украины, не включал меры против энергетического сектора. Причиной такой позиции являются опасения, что поставки энергии в Европу в противном случае могут оказаться под угрозой.

Кроме того, мы также писали, что компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и эксплуатации "Северного потока - 2", учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.

"Страна" информировала о том, что вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявлял, что процесс сертификации газопровода может быть завершен в середине 2022 года.