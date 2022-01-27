Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом Зеленский сообщил в своем Твиттере.

Как сказано в посте, беседа вышла долгой.

"Имел долгий телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины", - гласит запись Зеленского.

Как рассказывала "Страна", о том, что состоится телефонный разговор двух президентов стало известно только к вечеру 27 января, то есть непосредственно перед этим событием. О звонке сначала написали несколько Телеграм-каналов со ссылкой на свои источники в Офисе президента. Чуть позе информацию подтвердил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Он анонсировал, что собеседники затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетической, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки и антиолигархической реформы.

Напомним, до этого президенты США и Украины созванивались в ночь на 3 января.