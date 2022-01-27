Сегодня, в восемь вечера по киевскому времени, состоится телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом.

Об этом сообщают СМИ и Телеграм-каналы со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

"Тему беседы предугадать не сложно - ситуация на границах Украины, а главное - Минские соглашения, которые украинские власти выполнять не хотят (в политической части - особый статус в Конституции, амнистия, выборы до передачи контроля над границей). Но в тоже время американцы, если верить Лаврову, обещали ещё прошлым летом на встрече в Женеве побудить Киев эти соглашения выполнить", - пишет телеграм-канал "Политика страны".

Чуть позе информацию подтвердил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров:

"Уважаемые коллеги! Сегодня вечером запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Она будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером. Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим. Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца. О результатах мы сообщим на сайте и социальных сетях", - написал Никифоров.

Напомним, недавно Джо Байден заявил, что в случае большого вторжения Москву ждут санкции. Однако, если вторжение будет "незначительным", то Вашингтон еще подумает, стоит ли вводить новые ограничения.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "незначительных агрессий не бывает, и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв маленького горя от потери близких".

После этого Байден сказал, что США будет считать вторжение любое пересечение украинской границы российскими войсками.

Также сообщалось, что Джо Байден назвал безрезультатными все три раунда переговоров с Россией о гарантиях безопасности. Речь идет о прошедших переговорах России с США, РФ и НАТО и обсуждениях в ОБСЕ.