Канцлер Германии Олаф Шольц, который отказал президенту США Джо Байдену в предложении провести в ближайшее время встречу, все же встретится с главой Белого дома. Встреча запланирована на 7 февраля в Вашингтоне.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Указано, что Шольц приедет в Вашингтон перед визитом в Москву, к президенту России Владимиру Путину. Дата визита к российскому президенту пока неизвестна.

Ранее в Bild сообщали, что Шольц планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в январе текущего года, однако до конца января осталось пять дней и встреча все еще не произошла.

Напомним, за последнее время Шольц неоднократно повторял, что Германия не будет поставлять Украине оружие, поскольку у правительства ФРГ есть четкая позиция касательно экспорта оружия. Канцлер Германии также считает, что Европа и США должны быть осторожны в вопросе введения санкций против России в случае агрессии против Украины.

Между тем США требуют от Германии взять на себя ведущую роль по санкциям против России.