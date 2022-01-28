Президент США Джо Байден во время разговора в четверг, 27 января, сказал Владимиру Зеленскому, что Россия уже приняла решение атаковать Украину, и в том числе Киев.

Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщает CNN.

Во время телефонного разговора, который украинский чиновник назвал "долгим и откровенным", Байден предупредил своего украинского коллегу, что российское вторжение теперь практически неизбежно.

По словам Байдена, Киев может быть "разграблен", российские войска могут попытаться его оккупировать и советовал Зеленскому "подготовиться к удару".

Зеленский, однако, подтвердил свою позицию, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной", и нет уверенности в том, что нападение состоится, сказал чиновник.

Напомним, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден во время разговора пообещал Владимиру Зеленскому решительно отреагировать на вторжение Путина в Украину.

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