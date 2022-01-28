У Зеленского отрицают информацию CNN, что президент США Джо Байден во время разговора 27 января сказал ему о неизбежности российского вторжения.

Об этом в Facebook заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", - написал Сергей Никифоров.

По его словам, корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом 27 января. По словам Зеленского, они обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее, также речь шла о возможности финансовой поддержки Украины.

В Белом доме заявили, что Байден пообещал Зеленскому решительно отреагировать на вторжение Путина в Украину.

Также мы писали, что CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что Байден сказал Зеленскому, что Россия уже приняла решение атаковать Украину, включая Киев.