Основатель компании Tesla и глава SpaceX Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден "держит американцев за дураков".

Об этом американский миллиардер написал в Twitter в четверг, 27 января.

"Байден держит американцев за дураков", - заявил Илон Маск в социальной сети.

Причиной такого высказывания Илона Маска стала обида миллиардера на слова американского лидера об электромобилях.

Байден разместил твит, в котором похвалил американские компании за производство электромобилей. В ответ на это Маск опубликовал ряд претензий, посчитав, что президент нарочно "забыл" о его достижениях в этой сфере. Некоторые из высказываний предпринимателя содержали и оскорбления американского лидера - например, он обозвал Байдена "марионеткой в человеческом облике".



Президент США никак не отреагировал в Twitter на "нападение" Маска.

Напомним, что президент США Джо Байден 24 января провел в Белом доме встречу со своим Советом по конкуренции, чтобы обсудить снижение цен для работающих семей. Во время мероприятия он обозвал одного из журналистов "тупым сукиным сыном".

Ранее мы писали, что глава Tesla Илон Маск потерял более 18 миллиардов долларов, но всё равно остался самым богатым в мире. Убытки Маска связаны с падением в цене акций Tesla.

Также "Страна" сообщала, что Илон Маск заплатит более 11 миллиардов долларов налогов.