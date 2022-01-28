Президент США Джо Байден пообещал впервые в истории страны ввести в Верховный суд афроамериканку. Она станет преемницей уходящего в отставку судьи Стивена Брейера.

Об этом глава Белого дома заявил 27 января на прощальной церемонии с судьей.

Во время мероприятия Байден заметил, что еще не определился с кандидатурой той, кого предложит Сенату на утверждение.

"Я не принял никакого решения, кроме одного. Этот человек будет обладать исключительными квалификацией, характером, опытом и целостностью. И этот человек будет первой чернокожей женщиной, номинированной в Верховный суд", - сказал Байден.

Как сообщают американские СМИ, 27 января старейший член Верховного суда США Стивен Брейер официально подал в отставку. 83-летний либерал отработал в ведомстве четыре десятилетия.

По данным "Голоса Америки", среди потенциальных кандидатов, которых может выдвинуть Байден, числятся Кетанджи Браун Джексон, в июне прошлого года утвержденная Сенатом на пост в Апелляционном суде США, а также Леондра Крюгер, судья Верховного суда штата Калифорния.

Как писала "Страна", придя к власти, Байден назначил главой Пентагона афроамериканца Ллойда Остина. Он стал первым чернокожим на этой должности.

К слову, вскоре после этого во время выступления в Белом доме Байден забыл имя министра обороны и как называется Пентагон.