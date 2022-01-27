В Белом доме воздержались от оценок отказа Германии санкционировать поставки оружия в Украину. В администрации президента США лишь заявили, что единство союзников не обязательно означает идентичности всех позиций.

Об этом сказала на брифинге 27 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее СМИ сообщили, что Германия не разрешила Эстонии передавать украинским военным вооружение советского производства.

"Мы считаем, что единство не означает идентичности. У разных стран есть разные возможности, юридические полномочия... но самое важное быть едиными против воинственной риторики, наращивания сил и возможности того, что Россия вторгнется в суверенную страну Украину", - сказала на это Псаки.



Она добавила, что США "находят, что Германия очень с нами едина".

Киев давно упрашивает Берлин поставить оружие. Однако тот ограничивается мелкими подачками вроде поставок касок или обещанием оборудовать военный госпиталь.

Между тем Белый дом анонсировал на 7 февраля встречу в Вашингтоне президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шульцем.