В Германии большая часть населения, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц, против поставок оружия в Украину. При этом многие немцы считают, что Шольцу стоит посетить Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела компания YouGov.

Согласно данным опроса, 59% немцев против поставок оружия в Украину и только 20% респондентов считают нужным последовать призвы властей Украины о поставках оружия.

В тоже время 61% опрошенных считают, что канцлер Шольц должен как можно скорее посетить Москву для переговоров с Путиным.

Кроме того, 47% респондентов выступили в поддержку российского газопровода "Северного потока-2", а 33% - против, еще 19% опрошенных затруднились ответить.

При этом 43% полагают, что обострение вокруг Украины должно привести к ограничениям в работе трубы, 33% - что не должно.

Напомним, еще летом Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику. После этого власти Германии неоднократно заявляли о том, что поставлять летальное вооружение Украине не будут.

Также сообщалось, что министр обороны Германии пообещала направить в Украины пять тысяч военных касок и заняться установкой военных госпиталей.