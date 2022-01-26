Несмотря на многочисленные обращения Киева к Берлину с просьбой об оказании военной помощи, Германия отказывается предоставлять Украине летальное оружие. Сейчас ФРГ пообещала направить в нашу страну 5 тысяч военных касок, а также заняться установкой военных госпиталей.

Об этом, как передает немецкое агентство "DPA", сообщила в среду министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на заседании комитета Бундестага по обороне.

Между тем, правительство Германии по-прежнему выступает против предоставления летального оружия нашей стране.

Эту позицию также неоднократно подчеркивали канцлер ФРГ Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок, которая первая заговорила о том, что Германия сомневается в необходимости отключать Россию от SWIFT.

В ответ на это Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина благодарна Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, однако наша страна, по его словам, разочарована нежеланием Берлина продавать Киеву оружие. По мнению Кулебы, украинцы будут помнить об этом десятилетиями.

Кроме того, на недавнюю просьбу Украины предоставить хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для бойцов Сил территориальной обороны в ФРГ ответили, что Германия пока не собирается поставлять Украине оружие. По словам Ламбрехт, страна выделит 5,3 миллиона евро на мобильный полевой госпиталь для украинских военных и обеспечит подготовку специалистов для его использования.